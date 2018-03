Nævningeting har fundet tre mænd skyldige i drab på 27-årig tidligere bandemedlem på åben gade i Aalborg.

Tre mænd er ved Retten i Aalborg fundet skyldige i drab på et tidligere bandemedlem på åben gade i Aalborg sidste år.

Det skriver Nordjyske.

De tre mænd på henholdsvis 25, 25 og 28 år var tiltalt for at have dræbt det 27-årige tidligere medlem af banden Bandidos med flere knivstik og slag med et jernrør.

Det skete 5. august sidste år i Øgadekvarteret i Aalborg.

De tiltalte har nægtet sig skyldige i drab. To af dem har dog erkendt at have udsat den nu afdøde for grov vold.

Retten fandt det ikke bevist, at de havde planlagt at slå den 27-årige ihjel.

Men de tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han kunne dø af den vold, de udsatte ham for, lyder konklusionen ifølge Nordjyske.

Overfaldet fandt sted på åben gade, efter at den 27-årige var blevet jagtet af de tre mænd.

Forinden var den 27-årige blevet påkørt i sin bil.

I sagen er en mand på 32 år tidligere blevet idømt fem måneders fængsel.

Han har tilstået, at han med vilje kørte ind i den 27-årige og udsatte ham for grov vold ved at stikke ham med en kniv.

Politiet har tidligere oplyst, at man ikke anser drabet for at være banderelateret.

Striden bunder angiveligt i længere tids uvenskab mellem de tiltalte og den afdøde.

Efter at nævninger og dommere har fundet de tiltalte skyldige, skal der nu udmåles en straf.

Opdateres...