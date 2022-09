Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var ikke en trussel, at tre mænd under en Men in Black-demonstration medbragte en Mette Frederiksen-dukke og et skilt med ordene 'hun må og skal aflives'.

Det har Retten på Frederiksberg onsdag slået fast. Du kan læse en gengivelse af hele sagen herunder.