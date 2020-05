De første domme er afsagt i sag om omfattende narkosalg i Skive og omegn.

Tre mænd fra den såkaldte Porsche-bande har tirsdag i Retten i Viborg tilstået, at de deltog i systematisk og omfattende salg af kokain. Det oplyser TV Midtvest.

Mændene var blandt de anholdte i en større politiaktion i Skive-området sidste efterår.

Tilnavnet skyldtes, at flere sælgere ofte kørte rundt i leasede Porsche-biler.

Sagen fik ekstra opmærksomhed, fordi en del af kunderne befandt sig i forsvarets rækker.

En del ansatte fra Ingeniørregimentet i Skive var blandt aftagerne af stof. Nogle er blevet afskediget som følge af sagen, har Forsvaret tidligere oplyst.

Nichlas Kamper Meejach Petersen er blevet idømt fængsel i tre år og tre måneder, mens Karsten Mourtisen Tang er straffet med to år og tre måneder. Den tredje har fået et år og seks måneder, skriver TV Midtvest tirsdag.

De tre tog sig ifølge tv-stationen af 1250 handler i perioden fra februar til oktober sidste år. Deres indsats bestod især af at betjene telefoner, som kunder henvendte sig til.

I Midt- og Vestjyllands Politi erklærer en anklager sig tilfreds med tirsdagens afgørelser.

- Straffen til de tre mænd ligger i det store og hele på det niveau, jeg påstod, og det niveau, man kan forvente, siger anklager Jakob Kjær.

De tre har ifølge anklagemyndigheden solgt for en gruppe, som politiet i længere tid har efterforsket mod.

Fire andre mænd sidder fortsat varetægtsfængslet efter den anholdelsesaktion, som skete for et halvt år siden. I løbet af kort tid vil der blive rejst tiltale mod dem, fremgår det af en pressemeddelelse.

To af tirsdagens dømte ønskede under afhøringen i retten ikke at sætte navn på de personer, som de har solgt kokain for.

Sidste år oplyste politiet, at man i forbindelse med affæren regnede med at ville sigte 275 personer. Mange af kunderne er af politiet blevet betegnet som festnarkomaner.

- Det kaldes de, fordi de køber ind op til weekenden og bruger det som rusmiddel i stedet for alkohol, har politikommissær Christian Toftemark tidligere udtalt.

/ritzau/