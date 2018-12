Tre mænd på 22 år, 24 år og 25 år er fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 14 dage sigtet for drab på radioværten Nedim Yasar.

Det har en dommer ved Retten på Frederiksberg afgjort under et grundlovsforhør.

Svært bevæbnede politifolk bevogtede de anholdte, da tre unge mænd fredag formiddag blev fremstillet i retten - sigtet for skuddrabet på radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar 19. november.

De tre anholdte i alderen 22-25 år er sigtet for sammen at være kørt til gerningsstedet i Københavns Nordvest-kvarter. Herefter mener politiet, at deres bil standsede i krydset Vibevej og Glentevej, hvorefter en af dem kortvarigt forlod bilen, gik over til Nedim Yasars bil på Hejrevej og dræbte ham med to skud i hovedet, inden de alle tre flygtede i bilen.

Ifølge sigtelsen har de også kort inden drabet befundet sig på Cirkle K-tankstationen på Gammel Køge Landevej 686 i Brøndby Strand med en pistol og ammunition.

Efter at have haft mulighed for at snakke i enrum med deres beskikkede forsvarere, kunne de tre anholdte meddele retten deres stillingtagen til de alvorlige sigtelser.

Alle tre nægter sig skyldige i både drab og våbenbesiddelse.

Ingen af de tre ønskede at udtale sig i retten. Alle tre har etnisk danske navne, og to af dem havde den banderelaterede tatovering '1923'.

Der er ikke tale om postnummer 1923 Frederiksberg C, men derimod en henvisning til bogstaverne med nummer 19 og 23 i alfabetet, S og W - en forkortelse for "Satudarah MC West Area".

Det kan blandt andet ses på Satudarah West Areas facebookside, hvor tallet 1923 optræder flere steder.

Ved grundlovsforhøret imødekom dommeren et ønske fra forsvarerne om, at de tre anholdte skal beskyttes af navneforbud. Det gør det også ulovligt at offentliggøre andre detaljer om dem, der kan røbe deres identitet for en bredere kreds.

Samtidig besluttede dommeren, at grundlovsforhøret skulle afvikles for lukkede døre af hensyn til sagens opklaring. Især fordi der ifølge sigtelsen stadig er uidentificerede medgerningsmænd på fri fod.

I retslokalet var omkring 20 pressefolk og 10 almindelige tilhørere ellers mødt op, efter at retten havde været nødt til at skifte retslokale, fordi det første viste sig for småt med kun fem tilhørerpladser.

I hvert fald en enkelt af tilhørerne havde iøjnefaldende tatoveringer i ansigtet.

Flytningen til et nyt retslokale betød blandt andet, at de deltagende efterforskere kom på hårdt fysisk arbejde, da de skulle bære flere flyttekasser med sagens materiale fra retsbygningens 1. sal til stueplan.

En enkelt bar også en samling på seks røde ringbind i favnen med påskriften "Manddrab - Hejrevej".

Ved retsmødets start indskærpede dommeren alle tilhørere om, at der skulle være ro på tilhørerpladserne under retsmødet. Og en politibetjent formanede alle om at have slukkede mobiltelefoner.

To af de sigtede mænd på hhv. 24 og 25 år blev anholdt torsdag formiddag ved en større politiaktion, hvor politiet foretog adskillige ransagninger i det storkøbenhavnske område og Nordsjælland.

Først fredag morgen blev det oplyst, at også en tredje mand på 22 år var anholdt. Han blev anholdt sammen med de øvrige to sigtede torsdag formiddag, men hans anholdelse holdt Københavns Politi hemmelig i næsten et døgn over for offentligheden.

Blandt andet blev rockerklubben Satudarahs klubhus i Ganløse finkæmmet af politiet i forbindelse med aktionen. Her havde poliltifolkene medbragt både spader og hunde i jagten på eventuelle spor i drabssagen.



Ifølge politiet forestår der trods anholdelserne af de tre mænd stadig en større efterforskning i sagen, og derfor holder efterforskningslederen fortsat igen med detaljerede oplysninger i sagen.

»Efter drabet har der været en omfattende efterforskning, hvor vi har efterlyst henvendelser fra vidner og foretaget tekniske undersøgelse og en række andre ting. Og det er et sammensurium af det, som nu har ført til anholdelserne,« lød det torsdag formiddag fra politiinspektør Torben Svarrer fra Københavns Politi.

Nedim Yasar blev skudt og dræbt den 19. november på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Her havde han været til en reception i forbindelse med bogen "Rødder", som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig.

Hun var blandt tilhørerne ved fredagens grundlovsforhør.



Bogen handler blandt andet om Nedim Yasars fortid i bandemiljøet, som han forlod gennem et såkaldt exitforløb.

Nedim Yasar sad i sin bil, da han blev ramt af to skud i hovedet. Politiet oplyser, at gerningsvåbnet var en revolver med en mindre kaliber.

Våbnet er endnu ikke fundet.

Til gengæld har politiet sikret en blå VW Passat, som menes at være brugt af gerningsmændene i forbindelse med drabet. Både før og efter.

Nedim Yasar var i live, da han blev kørt til Rigshospitalets Traumecenter om aftenen mandag den 19. november. Men hans liv stod ikke til at redde.

Dagen efter afgik han ved døden.

De tre mænd sidder varetægtsfængslet frem til 21. december.