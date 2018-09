Tre mænd ville sende droner til Islamisk Stat, mener politiet. En fjerde mand er tidligere fængslet.

København. Tre mænd er efter et næsten otte timer langt grundlovsforhør i Københavns Byret torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 27 dage.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

De tre mænd er sigtet i en sag, der omhandler medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Det var dog kun to af mændene, der begge er 29 år, som var til stede i retten. En 31-årig mand blev fremstillet in absentia.

Han formodes at opholde sig i udlandet, og med fængslingskendelsen kan myndighederne udstede en international arrestordre på ham.

Alle tre mænd, der nægter sig skyldige, er beskyttet af navneforbud.

De er sigtet for at have indkøbt et stort antal droner og hobbyfly, som de har forsøgt at fragte til Islamisk Stat i Syrien.

Dronerne skulle ifølge sigtelsen bruges til krigshandlinger i Syrien og Irak med det formål at dræbe og udøve vold.

DR skriver, at det er politiets opfattelse, at det stod på i perioden fra 2012 til 2017.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, hvilket betyder at tilhørere og journalister blev smidt ud af retssalen, efter at anklageren havde læst sigtelsen op.

Den ene sigtede har halvlangt sort skæg og kort, tyndt hår. Han er iført en ternet skjorte og en lang, koksgrå jakke, skriver BT.

Avisen skriver, at den anden sigtede er iført sorte joggingbukser og en sort jakke. Han har sort, maskinklippet hår.

En fjerde mand er i forvejen sigtet i sagen. Han blev anholdt i september sidste år. Også han er mistænkt for at ville sende droner til Islamisk Stat i Syrien, men også Irak.

Ifølge DR og BT mistænkes han for at være hovedmanden i terrornetværket. Også han er beskyttet af et navneforbud.

/ritzau/