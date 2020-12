Tirsdag blev otte mænd anholdt i en større aktion efter et knivstikkeri i oktober. Nu er tre af dem fængslet.

Tre mænd er onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger for et groft overfald, hvor en 19-årig blev stukket med kniv.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Overfaldet fandt sted i det centrale Aalborg 8. oktober.

Den 19-årige blev overfaldet af en gruppe mænd og stukket flere gange med en kniv. Overfaldet var så alvorligt, at han var i livsfare, og politiet behandler sagen som drabsforsøg.

Efter to måneders efterforskning slog politiet tirsdag til i en større aktion. Her blev otte mænd anholdt, og flere adresser blev ransaget.

Den ene af de anholdte blev løsladt af politiet tirsdag, mens de syv øvrige onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Her ville dommeren dog kun gå med til at varetægtsfængsle tre af dem, mens de fire andre blev løsladt.

/ritzau/