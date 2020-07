Politiet undersøger sammenhæng mellem knivstikkerier i Ishøj og Hundige. I alt er seks personer anholdt.

I alt seks mænd er anholdt i sager om to opgør med blandt andet knivstik og forsætlig påkørsel i Ishøj og Hundige søndag aften.

På Ishøj Strandvej blev en 30-årig mand påkørt med en bil, og en 19-årig blev stukket med kniv og slået i hovedet. Begge ofre er fortsat indlagt.

Efterfølgende anholdt politiet tre mænd på 20, 24 og 30 år for drabsforsøg.

De blev mandag i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup varetægtsfængslet i fire uger, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De nægter sig alle skyldige og overvejer nu, om de vil kære afgørelsen til landsretten. Det oplyser vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Episoden i Ishøj skete kort efter et andet opgør i Hundige. Her blev en 31-årig mand såret af knivstik. Han er indlagt, men er ikke i livsfare, oplyste politiet tidligere mandag.

- Nu fortsætter efterforskningen, som aktuelt indikerer, at hændelsen udspringer af personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø, udtaler Peter Malmose.

- Hændelsen kan have sammenhæng med en anden voldsepisode kort forinden i Hundige men det skal vores videre efterforskning afdække nærmere.

Københavns Vestegns Politi arbejder tæt sammen med Midt- og Vestsjællands Politi om efterforskningen af de to sager.

I forbindelse med knivstikkeriet i Hundige har Midt- og Vestsjællands Politi også anholdt tre mænd, der sigtes for drabsforsøg.

De er mandag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde. Det er ved 17-tiden endnu ikke slut.

Der er tale om tre mænd på 18, 19 og 30 år. De to ældste fremstilles in absentia, altså uden selv at være til stede, skriver politiet på Twitter.

De to ofre for knivstikkeriet og påkørslen i Ishøj var 19 og 30 år, men Peter Malmose vil ikke fortælle, om det er dem, der fremstilles in absentia i Roskilde.

/ritzau/