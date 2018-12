Der er begrundet mistanke for, at tre mænd har dræbt radiovært Nedim Yasar, mener dommer.

Tre mænd på 22 år, 24 år og 25 år bliver ved Retten på Frederiksberg varetægtsfængslet i 14 dage sigtet for drab på radioværten og tidligere bandeleder Nedim Yasar.

De skal sidde fængslet frem til 21. december, da dommeren finder, at der er begrundet mistanke for, at de tre mænd er skyldige i sigtelserne mod dem.

Mændene er sigtet for drab og medvirken til drab, men kun én har skudt Yasar.

Ifølge sigtelsen blev Nedim Yasar dræbt af to skud i hovedet. Han blev skudt, mens han sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Her havde Yasar netop forladt en reception i forbindelse med udgivelsen af hans bog "Rødder", som han skrev sammen med journalist Marie Louise Toksvig.

Politiet mener, at de tre sigtede mænd ankom til krydset mellem Vibevej og Glentevej. Herefter forlod en af gerningsmændene kortvarigt bilen, gik over til Yasars bil og skød radioværten to gange i hovedet.

De tre mænd kørte derefter væk i samme bil, som de var ankommet til stedet i.

Ud over at være sigtet for drab, er de tre også sigtet for at have haft en pistol og ammunition på sig på en CircleK-tankstation på Gammel Køge Landevej. Det skulle være sket cirka en time forud for drabet.

Ved grundlovsforhøret fredag formiddag blev dørene lukket. Det er derfor uvist, hvilke beviser politiet har.

Anklager Kristoffer Gammelgaard Petersen havde begæret varetægtsfængsling i fire uger, men han er tilfreds med de to uger.

- Det er fint med 14 dage. Sagen er stadig på et tidligt stadie, og der er fortsat meget efterforskning, siger han.

