En af tre mænd, som mandag er blevet dømt for drabsforsøg i Københavns Byret, blev også udvist for bestandigt.

København. Tre mænd med tilknytning til banden Brothas er blevet idømt ti års fængsel for at have affyret adskillige skud mod en person med tilknytning til banden Loyal to Familia (LTF) på Holmbladsgade på Amager sidste år.

Dommen er faldet mandag i Københavns Byret, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ved skyderiet blev offeret ramt flere steder - blandt andet i ryggen.

Mændene er 25, 25 og 20 år. Den ene af de 25-årige blev desuden udvist af Danmark for bestandigt. Det er sket, på trods af at han har opholdt sig lovligt i landet i mere end 20 år.

De lange fængselsstraffe skyldes, at drabsforsøget ifølge retten blev begået efter forudgående planlægning, og desuden foregik det som en del af bandekonflikten.

De dømte havde ifølge retten alle relationer til banden Brothas, som på tidspunktet for skyderiet lå i en voldsom konflikt med LTF.

- Retten har sendt et klart signal om, at vi ikke vil tolerere skyderier i gaderne i København fra bander, der kæmper om territorium, magt og penge på bekostning af almindelige borgeres sikkerhed og tryghed.

- Dommen er i øvrigt i tråd med den nyeste praksis på området, og ikke mindst den seneste skærpelse af lovgivningen, der betyder, at straffen for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, som udgangspunkt skal fordobles, siger anklager Tomas Hugger i pressemeddelelsen.

De tre dømte ankede alle deres domme til landsretten.

/ritzau/