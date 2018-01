Retten i Næstved har brugt godt 20 retsmøder på at behandle en af de største sager om amfetamin.

Næstved. I en omfattende sag om amfetamin, der blev produceret i Vestjylland og fordelt til Fyn og Sjælland, er tre mænd onsdag hver blevet idømt fængsel i 15 år.

Det er Retten i Næstved, der har afsagt dommen, hvor i alt syv mænd og en kvinde var sat under tiltale.

Fire af de tiltalte har haft centrale roller med hensyn til at organisere handlen med stoffet, mener domsmandsretten. Sanktionen til den fjerde afgøres først senere. Man afventer en mentalundersøgelse.

De tre, der har fået de længste straffe, er Per Nielsen, Casper Juel Hansen og Peter Hald.

En femte, Alexander Pedersen, har fået fængsel i 12 år. Ud over narko er han også dømt for at have forsøgt at stikke af fra arresten i Slagelse ved brug af et haglgevær.

Yderligere to mænd, Christian Nørgaard Pedersen og Thomas Henrik Jakobsen, er straffet med 10 år, mens kvinden har fået fængsel i et år og seks måneder for hæleri.

Samtlige - på nær Casper Juel Hansen, der har taget betænkningstid - har på stedet anket til landsretten.

Den spektakulære sag tager udgangspunkt i produktion af amfetamin, som foregik i en garage i Videbæk.

Betjente, der overvågede flere mistænkte, slog til på parkeringspladsen ved Bilka i Slagelse 6. oktober 2016, da cirka 50 kilo lyserød amfetamin skiftede hænder. Narkoen lå i to sorte sportstasker.

Desuden har retten fundet beviser for, at der blev fundet næsten 20 liter amfetaminolie nær produktionsstedet i Videbæk. Desuden indgår 10 kilo, der blev fundet i et kælderrum i Slagelse, og yderligere tre kilo, som en af de nu dømte lå inde med.

- Det usædvanlige er, at vi har en gruppe, der både bestiller råvarer, fremstiller og sælger, siger senioranklager Mariam Khalil fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Specielt er det også, at det er lykkedes for politiet at beslaglægge al den narkotika, som der er dømt for. I mange andre sager er stoffet solgt videre.

I jagten på de involveredes udbytte har politiet blandt andet beslaglagt en feriebolig i Den Dominikanske Republik.

Den tilhører den mand, der først senere får dom. Ved domsafsigelsen håber senioranklageren, at der kan ske konfiskation af ferieboligen.

/ritzau/