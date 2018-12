Yderligere to mænd er blevet anholdt for drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko.

Det skriver den norske avis VG, der har oplysningerne fra kilder med kendskab til efterforskningen.

Mændene er blevet anholdt i den marokkanske by Marrakesh, der ligger cirka 50 kilometer nord for det sted, hvor de to kvinder mandag morgen blev fundet dræbt.

Tirsdag morgen anholdt politiet en anden mand i sagen. Dermed er i alt tre personer blevet anholdt. Alle tre er ifølge VG marokkanere.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at den ene mand er fra Marrakesh, mens de to andre er fra kystbyen Safi.

Kvinderne, danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, blev fundet i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Marokkansk politi fandt mandag ligene af to kvinder i landsbyen Imlil i Marokko.

Ifølge det lokale medie Morocco World News havde ligene sår fra knivstik.

Politiet har indledt en efterforskning under tilsyn fra anklagemyndigheden.

B.T. har været i kontakt med Louisa Vesterager Jespersens mor, Helle Jespersen, der fortæller, at to betjente bankede på hendes dør mandag aften og overbragte den triste nyhed.

»Jeg sad sammen med mine tre børn og så julekalender. Pludselig er der en fra Norge, som kender Louisa, der skrev til min søn, om vi havde hørt fra Louisa, fordi en dansk og norsk kvinde var blevet dræbt i Marokko, hvor hun var taget ned for at holde jul. Vi sagde nej, og så skrev nordmanden, at det var godt, fordi der stod, at de pårørende var blevet underettet,« fortæller Helle Jespersen.

Familien var lettet, men der gik kun 10 minutter, før det ringede på døren.

»Pludselig ringede det på døren, og da jeg gik ud og så, at der stod to betjente, vidste jeg, hvad der var sket.«

»Jeg brød sammen og var helt grædefærdig. Det er hårdt, at hun har fået skåret halsen op, og man ikke ved, om hun har lidt,« fortæller Helle Jespersen videre.