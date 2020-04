Tre mænd i starten af 20'erne er blevet dømt henholdsvis 3 år og 3,5 års fængsel for at have voldtaget en 17-årig pige.

Det oplyser Anklagemyndigheden på Twitter.

Gruppevoldtægten fandt sted i en lejlighed i Aabenraa 10. december.

12. december blev fire personer anholdt på en adresse i Aabenraa.

De tre af dem blev varetægtsfængslet, mens den fjerde blev løsladt med en sigtelse for medvirken til voldtægt.

I februar blev en femte person anholdt i Tyskland.

Han blev senere udleveret til Danmark.

De fem anholdte nægter sig alle skydlige. De tre dømte ankede dommen på stedet.