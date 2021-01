Tre unge mænd får tilsammen 14 års fængsel for angreb på pizzeria. De skal desuden betale for skader.

Tre unge mænd er blevet dømt for at have sprængt en bombe i et pizzeria i Vanløse i september 2019.

Det oplyser Københavns Politi, efter at dommen er faldet fredag eftermiddag i Retten på Frederiksberg. Her fandt et nævningeting, at en 20-årig mand skulle idømmes fem års fængsel.

De to andre - en mand på 20 og en på 23 år - er blevet straffet med hver fire år og seks måneders fængsel.

I en Mercedes kørte de tre tidligt om morgenen 18. september 2019 til Pizza 73 på Jyllingevej i Vanløse. Med sig havde de en bombe med dynamit eller lignende sprængstof.

Da de ankom til pizzeriaet, kastede de en brosten ind gennem ruden og anbragte bomben i døråbningen og bragte den til sprængning. Det skete omkring klokken 05.40.

To minutter efter antændelsen af bomben, sprang den i luften. Eksplosionen var meget voldsom. Fem store vinduespartier og døren til pizzeriaet blev blæst ud, og knust glas blev spredt ud over gaden og fortovet.

Der var ingen i pizzeriaet, der lukkede cirka 40 minutter før sprængningen, og ingen kom til skade.

Men der skete skader på selve bygningen, omkringliggende bygninger samt et busstoppested. Skaderne anslås at løbe op i 8,3 millioner kroner. De penge er de tre mænd nu dømt til at betale.

Mændene har i sagen været beskyttet af et navneforbud, og det har retten valgt at udstrække, så det fortsat gælder. Mændene har valgt at overveje, om de vil anke dommen til landsretten. De har en frist på to uger.

De tre mænd har nægtet sig skyldige. Anklager Allan V. Kristensen fortæller, at det ikke har været muligt at finde ud af, hvorfor de placerede en bombe i pizzeriaet.

- Vi har haft nogle teorier i sagen. Men et egentligt motiv er udeblevet i sagen, siger han.

Anklageren er tilfreds med, at de tre mænd er blevet dømt.

- Det er en grov forbrydelse, som har udsat de omkringliggende omgivelser for stor fare. Det er ikke de dømtes skyld, at der ikke er nogen, der er kommet til skade, siger Allan V. Kristensen.

Der har ikke været mange lignende sager, men i juli 2020 blev to svenske mænd idømt fire og fem års fængsel for at have sprængt en bombe ved Skattestyrelsen tæt på Nordhavn Station i København i august 2019.

