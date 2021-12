Natten til onsdag 00.41 blev en patrulje på Viborgvej i Aarhus V opmærksomme på en bil, som kørte hurtigere end det tilladte.

Betjentene vinkede derfor bilen ind til siden og tog kontakt til de tre mænd, der sad i bilen.

De bemærkede hurtigt en kraftig lugt af hash fra bilen, og alle tre mænd virkede påvirkede.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Den 41-årige mand, som kørte bilen, blev derfor sigtet for både narkokørsel og overtrædelse af hastighedsgrænsen. Det viste sig også, at han ikke havde kørekort, hvorfor der røg en sigtelse mere oveni hatten for kørsel uden førerret.

På bilens passagersæder sad der yderligere to mænd på henholdsvis 28 og 27 år. Den 27-årige havde en mindre mængde narko i jakkelommen og blev derfor sigtet for besiddelse af stoffer.

Til sidst fandt betjentene ud af, at bilen var meldt stjålet 22. december. Alle tre mænd blev derfor anholdt, sigtet for brugstyveri af bilen.

De blev taget med på stationen til nærmere afhøring.