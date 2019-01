Anklagemyndigheden vil have tre unge mænd dømt for at videreføre banden LTF, som er midlertidig forbudt.

For første gang nogensinde skal en dansk domstol tage stilling til, om en forbudt forening bliver videreført. Sagen er indledt torsdag ved Retten i Helsingør.

Her er tre mænd på 20, 21 og 24 år tiltalt for at gå i bestemt tøj og opholde sig i et bestemt område på en sådan måde, at de har videreført den forbudte bande Loyal To Familia, også kaldet LTF. De tre nægter sig skyldige.

LTF er midlertidigt forbudt, indtil Københavns Byret har behandlet en sag om, hvorvidt banden kan siges at være en forening, som skal opløses ved lov - altså forbydes permanent.

Det midlertidige forbud blev nedlagt 4. september. Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi mener, at de tre i dagene efter "videreførte" - som det hedder i loven - banden.

Det skete blandt andet ved at gå med kasketter og huer påtrykt et stort F. Tidligere har bandens kendingsbogstaver været LTF.

Men lige netop kasketterne er der intet odiøst i, lyder det blandt andet fra forsvarsadvokat Andro Vrlic, som repræsenterer den yngste af de tre.

- Det er min opfattelse, at de her kasketter med bogstavet F er almindeligt tilgængelige - de kan købes i forretninger på Strøget og i butikker andre steder, lyder det fra Vrlic.

Anklagemyndigheden mener, at videreførelsen af banden er sket i en baggård bag spillekiosken Chancen i Nivå Center. Ud over beklædning skulle der også være solgt hash i gården.

Og gården har gennem længere tid fungeret som en form for tilholdssted for LTF, lyder det fra anklager Christina Grue.

- Det er ikke en bande, der som Bandidos eller Hells Angels har egentlige klubhuse, fortæller hun.

Den 20-årige tiltalte fortæller, at han har haft tilknytning til LTF i fire-fem måneder. Men ikke efter at forbuddet blev nedlagt. Han forlod gruppen en måneds tid forinden.

Tilknytningen bestod i øvrigt ikke i et medlemskab som sådan, men i at LTF'erne var kammerater fra barndomskvarteret i Nivå.

Han afviser, at gården bag Chancen var et LTF-sted. Det var et sted, hvor de store drenge og unge mænd i området hænger ud - uden for forældrenes åsyn.

Christina Grue præsenterer ham i retten for en stribe sms'er, hvor forskellige personer ønsker at mødes, og der nævnes beløb: 200, 300, 500.

- Det er ikke noget, jeg kender til, lyder den 20-åriges forklaring.

Han nægter at have solgt hash, men erkender, at han selv har røget en joint i ny og næ og været i besiddelse af hash til eget forbrug.

Sagen mod de tre blev flere timer forsinket på grund af nogle juridiske uenigheder mellem forsvarere og anklager. Retten har derfor måttet beramme en ekstra dag til sagen.

Det kunne først lade sig gøre at finde en dag i april, så først der vil sagen finde sin afgørelse. Men allerede i den kommende uge er der endnu et retsmøde.

Sagen om, hvorvidt LTF kan og skal opløses, bliver behandlet i Københavns Byret og begynder til februar. Den ventes afgjort til august. Herefter venter muligvis ankesager i Østre Landsret og Højesteret.

/ritzau/