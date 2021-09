Københavns Politi måtte tirsdag eftermiddag rykke ud til en lejlighed på Hulgårdsvej.

Her modtog de nemlig en anmeldelse fra en kvinde om, at nogen forsøgte at bryde ind i hendes lejlighed.

»Hun kan høre, der er nogen, der pusler ved bagdøren og er ved at bryde ind,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til B.T.

Men gerningsmændene når ikke at bryde gennem døren, før politiet ankommer til stedet.

»De er i gang med at bryde ind, da vi når adressen,« fortæller han og fortsætter:

»Men det er ikke lykkedes dem at komme gennem døren.«

Nu er de tre mænd på henholdsvis 26, 27 og 29 år anholdt.

Det videre forløb består af afhøringer fra alle parter, oplyser Københavns Politi.