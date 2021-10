Torsdag har Københavns Politi anholdt tre mænd på 20 år for omfattende svindel med MobilePay.

Anholdelserne fandt sted torsdag morgen på to adresser i Odense efter det, som politiet omtaler som 'længere tids efterforskning'.

Efterfølgende blev adresserne ransaget.

Konkret mistænker Københavns Politi, at de tre unge mænd i omtrent 200 tilfælde i Indre By har henvendt sig til personer i det københavnske natteliv. Dernæst har de kopieret og dermed overtaget ofrenes MobilePay-konti, overført penge fra dem og fået andre til at hæve de overførte penge.

Mens den ene ifølge politiets mistanke har været i gang fra november 2020 og frem til maj 2021, er de to andre sigtet for at have begået forhold i perioden april til maj 2021.

Foreløbigt vurderer politiet, at der er svindlet for cirka 250.000 kroner.

Fra Peter Reisz, der er leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi, lyder i forbindelse med sagen en opfordring til, at man aldrig udlevere oplysninger om sine betalingskort eller mobilbetaling til personer, man ikke kender.

»Desværre oplever vi, at gerningsmændene bag denne type bedrageri ofte er udspekulerede og gode til at vække tillid,« siger han i en pressemeddelelse.

Fortsætter så med en anden opfordring:

»Man bør desuden aldrig hæve kontanter og aflevere dem til en ukendt person, selv om man modtager det samme beløb via eksempelvis mobilbetaling. Så indtager man rollen som et såkaldt muldyr, og man risikerer at gøre sig medskyldig i bedrageri.«

Københavns Politi vil for nuværende ikke afvise, at der flere kan blive anholdt i sagen, som fortsat efterforskes.

