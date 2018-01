Tre unge mænd er blevet anholdt for at have skudt fyrværkeri ind i en menneskemængde i Aarhus.

Klokken havde kun lige passeret midnat, da den første unge mand blev anholdt, efter han ifølge politiet havde taget en stor raket og peget den mod de mange mennesker, der stod forsamlet på Store Torv i den østjyske by, før han fyrede den af.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Manden, der er 19 år, blev derefter anholdt, og kort efter blev to batterier væltet andre steder på torvet og peget i retning mod menneskemængden. Det fik politiet til at anholde to mænd på henholdsvis 22 og 17 år. De er nu alle sigtet for overtrædelse af straffeloven ved at forvolde fare for andres liv og førlighed.

»Det er groft og chokerende. Det er fuldstændig vanvittigt,« siger vagtchefen ved Østjyllands Politi, Per Bennekov, til TV 2 Østjylland.

Ingen af de tre anholdte kendte hinanden, og de tre potentielt virkelig farlige situationer skete uafhængigt af hinanden.

De tre mænd var ifølge politiet alle meget påvirkede af alkohol, og politiet venter derfor på, at de får sovet branderten ud, før de kan blive afhørt.

Også andre steder i landet blev der affyret fyrværkeri mod mennesker. Blandt andet gik det ud over brandfolk, der var i gang med slukningsarbejde.