Idyllen i det italienske ferieparadis på Sicilien blev brat afbrudt, da endnu et lig skyllede i land.

Det er det tredje lig, man har fundet på den italienske ø på kort tid.

De første to lig skyllede, ifølge The Guardian, i land ved Cefalú og Casel di Tusa på Siciliens nordkyst, mens det tredje lig blev fundet ved Contrada Ginestra.

Det har endnu ikke være muligt for de lokale myndigheder at identificere ligene. Desuden har ingen umiddelbart efterlyst de tre personer.

Det har samtidig vist sig svært at afgøre, hvor gamle de omkomne har været. Man vurderer dog, at de må være mellem 40-50 år.

Undersøgelser af ligene slår fast, at de skal være omkommet for to måneder siden.

Lokale myndigheder mener, ifølge The Guardian, at ligene, som havde tøj på, der kunne indikere, at de var scubadykkere, havde relation til narkohandel.

»Vi kan ikke udelukke, at de har været med på et skib, som har fået problemer i de stærke vinde, som hærgede langs kysten, da de blev fundet. Den anden teori er, at de har været på et skib, som har fragtet narkotika.«

Det siger statsadvokat Angelo Cavallo, ifølge The Guardian.

I havområdet omkring i Sicilien ligger nemlig en meget anvendt rute for narkotikahandlere, der fragter narko mellem Afrika og Europa.

De sidste par dage er der desuden skyllet omkring 100 kilo cannabis i land.

Vurderinger lyder, at pakkerne i alt har en værdi af 10 mio. kr.