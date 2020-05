Et fængsel er normalt et sted, de fleste helst ikke vil ind i.

Derfor har politiet formentlig også undret sig en smule, da de fik en anmeldelse om, at tre unge kvinder i Sønderborg forsøgte at komme ind i byens arrest.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Ifølge anmeldelsen forsøgte kvinderne, der er mellem 18 og 20 år, således at forcere muren ind til arresten.

Og rigtigt nok fandt politiet kvinderne i en 'pyramideform', hvor de stod på skuldrene af hinanden. Her stod de og råbte ind mod arresten.

»De er formentlig bare kravlet op på hinanden for at få kontakt til en indsat. Det er nemlig en temmelig høj mur, og den kommer man ikke bare lige over,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

Hændelsen førte til, at alle tre kvinder blev anholdt og nu er sigtet.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser derudover, at den ene kvinde - den 18-årige - også blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. Hun havde nemlig to ulovlige knive i sin håndtaske.