En 59-årig kvinde har tirsdag eftermiddag mistet livet i en trafikulykke ved Thy.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

»Der skete det, at den dræbte sad i en personbil, og da hun skulle foretage et venstresving, blev hun påkørt bagfra og skubbet over i en modkørende lastbil,« siger Ole Vanghøj.

Der var altså to personbiler og en lastbil involveret i ulykken på Oddesundvej i Sundby. I alt fire personer.

Den 59-årige kvinde sad alene i bilen.

»De to andre i personbilen, der påkører kvinden bagfra, er lettere tilskadekomne,« siger vagtchefen.

Lastbilchaufføren er uskadt.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.59.

Kvindens pårørende er underrettet.