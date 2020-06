Politiet anholdt efter et knivstik lørdag en 16-årig dreng. Men han blev søndag løsladt igen af en dommer.

Der er muligvis en sammenhæng mellem tre knivstikkerier i Aalborg den seneste uge.

Det fortæller vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi Anders Uhrskov.

- Det er nogle brikker, vi har kunnet lægge. Der er visse sammenhænge mellem forholdene, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Han ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvad det er for nogle sammenhænge, som politiet ser.

Det seneste knivstikkeri fandt sted på Vesterbro i Aalborg lørdag aften, hvor en person fik et overfladisk stik i ryggen. Efterfølgende anholdt politiet en 16-årig dreng for dette knivstik. Han nægter sig ifølge politiet skyldig.

Søndag blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg, men her blev han løsladt igen, da retten vurderede, at der ikke var mistanke nok. Anklagemyndigheden er dog uenig i løsladelsen og har kæret til landsretten.

Med løsladelsen er ingen fængslet i forbindelse med de tre knivstikkerier.

Det første af de tre knivstikkerier fandt sted tirsdag aften kort efter klokken 20 ved Slotspladsen ved Aalborg Havnefront, hvor en 19-årig mand blev stukket overfladisk i bagdelen.

Samtidig blev en 17-årig dreng væltet omkuld og sparket.

Lidt senere - omkring klokken 03.00 natten til onsdag - blev en 21-årig stukket overfladisk i bagdelen. Det skete ved et stisystem i Aalborg Øst.

Ifølge vicepolitiinspektøren skyldes knivstikkerierne "uoverensstemmelser internt mellem nogle unge mennesker". Han understreger, at man som almindelig borger ikke skal frygte at gå på gaden i Aalborg.

Der var torsdag i denne uge også et fjerde knivstik i Klarup ved Aalborg. Men det menes ikke at have noget med de tre andre sager at gøre.

/ritzau/