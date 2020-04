Seks kajakroere er lørdag aften blevet reddet i land ud for Kongelundsfortet i Dragør.

Det bekræfter den vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

»De var blevet trætte på grund af strømmen og var kommet for langt ud,« siger han.

I samarbejde med et redningsskib fra Forsvaret, fik man de seks kajakroer reddet i land.

Tre af dem blev sejlet til Brøndby Havn, hvor ambulancepersonale stod klar til at tage sig af dem.

De resterende tre blev sejlet i land ved Kongelundsfortet.

Region Hovedstadens Akutberedskab skriver på Twitter, at tre af kajakroerne angiveligt skulle være underafkølede, da de blev reddet i land.

Opdateres...