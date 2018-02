Politiet har fundet fire projektiler efter oktoberskyderi i Kølstrup på Fyn. Nu er tre mænd anholdt.

Odense. En ung mand var tilbage i oktober offer for et brutalt overfald i landsbyen Kølstrup ved Kerteminde. Nu har Fyns Politi fået et gennembrud i sagen, oplyser anklager Kirsten Flummer.

- Det drejer sig om tre unge mænd med tilknytning til banden Gremium, fortæller Kirsten Flummer.

Ved overfaldet blev en 25-årig mand skudt flere gange. Skuddene ramte ham i benene og i skridtet. Det skete om aftenen søndag den 1. oktober på Kertinge Bygade i Kølstrup.

Her var den 25-årige og en jævnaldrende mand ved at stige ind i en bil, da de blev passet op af tre biler. En af de to kammerater fik lov at løbe, mens den anden blev offer for gruppen af voldsmænd.

Ud over skuddene blev den 25-årige slået med en kølle. Han blev bragt til Odense Universitetshospital, hvor han blev opereret. To projektiler blev opereret ud af hans krop.

Ifølge Kirsten Flummer har efterforskningen bragt flere projektiler i spil.

- Vi har fire projektiler fra et kaliber 765-våben, fortæller anklageren, som ikke ønsker at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.

- Af hensyn til den videre efterforskning vil jeg begære lukkede døre ved grundlovsforhøret, da der fortsat efterforskes mod flere personer, siger hun.

Grundlovsforhøret bliver afholdt onsdag klokken 11 ved Retten i Odense, og her vil Kirsten Flummer kræve, at de tre mænd bliver fængslet.

Der er tale om to mænd på 31 år og en mand 23. De bliver sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf om grov vold og for paragraffen om overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

Mændene nægter sig skyldige.

- De siger, at de ikke kan forstå, hvorfor de er blevet anholdt, fortæller Kirsten Flummer.

/ritzau/