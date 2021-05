Tre franskmænd og en russer er blevet varetægtsfængslet efter et mislykket forsøg på at begå tyveri fra en hæveautomat, der senere udløste en biljagt på over 100 kilometer i Jylland.

Det kan lyde som begyndelsen på en dårlig joke.

Men ikke desto mindre er det hvad der skete natten til mandag i det midtjyske.

De fire forsøgte klokken 03:42 at få fingrene i kontanter fra en hæveautomat i Galten mellem Silkeborg og Aarhus. Det lykkedes ikke, og kort efter havde de politiet på nakken, skriver Aarhus Stiftstidende.

Herefter udspillede sig en vanvittig biljagt på over 100 kilometer på de jyske veje.

Undervejs forsøgte gerningsmændene flere gange at ryste politiet af sig ved at køre over i modsatte vejbane. Her var de tæt på at påkøre modkørende bilister.

Biljagten fik først en ende i Kolding, hvor de tre franskmænd og den ene russer blev anholdt. De er nu alle varetægtsfængslet.

Sydøstjyllands Politi efterlyser dog fortsat vidner, og vil især i kontakt med personer, der var tæt på at blive påkørt af gerningsmændene.

De fire mænd kørte i en lyseblå Citroën C3 med franske nummerplader.