Tirsdag aften er tre fanger flygtet fra Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

To af fangerne betragtes ifølge Fyns Politi som værende 'farlige' og beskrives som:

A: Anthony Knud Kold, mand, 31 år, 182 cm høj, kraftig af bygning, lyst hår, blå/grønne øjne, iført hvide tennissko, mørke bukser, sort hættetrøje, sort halvlang jakke og hvide handsker.

B: Michael Kamari, mand, 35 år, 186 cm høj, almindelig af bygning, sort kort hår, iført sorte sko, sorte joggingbukser og sort trøje/sweatshirt m/hætte.

Politiet har ingen oplysninger om, hvor de to personer vil søge hen, og fraråder desuden borgere at tage kontakt til de to, hvis man ser dem. I stedet bør man blot observere og notere sig i nødvendige oplysninger samtidig med, at man tager kontakt til politiet.

'A har tidligere ophold sig i Middelfart, hvor politiet også har søgt efter ham. B har tidligere ophold sig både i Jylland og på Fyn,' tilføjer Fyns Politi.

Personalet på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart kom hverken til skade eller blev truet under flugten.

Ved du, hvor de to personer befinder sig, kan du kontakte politiet på 114.