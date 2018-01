Anklager kræver mindst otte års fængsel til tre familiemedlemmer, der er fundet skyldige i dødsvold.

Kolding. Tre familiemedlemmer sparkede og trampede en 50-årig mand så voldsomt, at han døde af det.

Det har et enigt nævningeting ved Retten i Kolding fredag konkluderet i en drabssag fra Vejle.

De tre familiemedlemmer - en ung mand på 22, hans 52-årige mor og 40-årige onkel - var tiltalt for drab.

Offeret - en 50-årig mand - blev fundet død i en lejlighed i Fredericiagade i Vejle 29. april sidste år.

Skaderne på manden var omfattende.

Der var brud på ribben, en sammenklappet lunge, blødning i hjerne og øjne og en bristet pulsåre ved nakken.

Der var samlet set tale om flere end 50 læsioner.

Manden var efter lægernes opfattelse blevet udsat for slag og spark mod overkrop og hoved. Desuden var der taget halsgreb på ham.

Lejligheden bar tydeligt præg af tumult. Ovnen var knust, og der var smadret porcelæn.

Det er uklart, hvad der var motivet for volden mod den 50-årige.

Men kvinden havde på dagen, da overfaldet fandt sted, været på indkøbstur til Tyskland sammen med den nu afdøde.

Her havde hun købt nogle øl, som hun ifølge et vidnes forklaring havde bedt manden betale for, da hendes dankort ikke virkede.

Det havde udløst et skænderi mellem parterne, fortalte vidnet.

Da den afdøde om aftenen indfandt sig i kvindens lejlighed for at aflevere varerne fra indkøbsturen, slog det på ny gnister mellem de to.

Det udviklede sig til håndgemæng og vold.

Dommere og nævninger har ikke kunnet fastslå, hvem der gjorde hvad, og derfor er alle tre blevet dømt for vold i forening.

Retten har dog ikke fundet beviser for, at de tiltalte havde forsæt til at slå manden ihjel, og derfor har man frifundet dem for manddrab.

Den unge mand havde på forhånd erkendt vold mod offeret. Han har forklaret, at han handlede i selvforsvar, fordi den 50-årig trak en kniv imod ham.

Efter at retten har taget stilling til skyldsspørgsmålet, skal der nu udmåles en straf.

Anklager Anja Hedegaard kræver, at de tiltalte idømmes en ubetinget fængselsstraf på ikke under otte år.

- De bliver ved med at slå på ham. Han har skader overalt på kroppen, siger Anja Hedegaard.

At offeret på et tidspunkt under tumulten selv har haft en kniv mellem hænderne, er ifølge anklageren ikke en formildende omstændighed.

Det er kommet frem i retten, at den 22-årige har haft en barndom og en opvækst, der har været præget af morens massive alkoholforbrug.

/ritzau/