2500 kroner lyder bøden på, efter at en dommer mandag fandt tre mænd skyldige i brud på forsamlingsforbuddet.

En dommer har idømt tre mænd bøder på 2500 kroner hver for at overtræde forsamlingsforbuddet til et gaderæs i Holsted.

Det oplyser Retten i Esbjerg.

En 20-årig kvinde er frifundet i sagen og slipper derfor for en bøde. Det har ikke været muligt at få oplyst hvorfor.

Bruddet på forsamlingsforbuddet skete om aftenen den 12. juni, hvor de tre mænd, der er i alderen 23 til 28 år, var til gaderæs ved slagteriet Danish Crown i Holsted.

Politiet oplyste i en pressemeddelelse i oktober, at antallet af personer til stede var betydeligt mere end 50, der på daværende tidspunkt var grænsen for, hvor mange mennesker der måtte forsamle sig.

Politiet vil nu tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod de 206 andre, der blev sigtet i forbindelse med hændelsen.

