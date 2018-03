Nordsjællands Politi har anholdt ti personer efter det, det betegner som en lokal uenighed i et butikscenter.

Humlebæk. Tre mænd, der tirsdag aften kom til skade ved et knivstikkeri i et butikscenter i Humlebæk, er alle meldt uden for livsfare.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse sent tirsdag aften.

De tre mænd er fra Helsingør-området og er 26, 27 og 57 år. De blev ramt af knivstik og kørt til behandling på hospitalet.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet i Humlebæk Centret, der ligger ved Humlebæk Station nord for København, tirsdag klokken 18.57.

Ti personer blev anholdt i forbindelse med knivstikkeriet.

Flere af de anholdte er kendte i bandesammenhæng, oplyser politiet. Der er dog umiddelbart intet, som tyder på, at der er tale om en banderelateret konflikt. Ifølge politiet er der derimod tale om en lokal uenighed.

Hvad der nøjagtigt skete i butikscentret, er der endnu ikke oplysninger om. Politiet arbejder tirsdag aften på stedet for at klarlægge hændelsesforløbet.

Der er sent tirsdag aften ikke taget stilling til, om de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør, eller hvor mange der i givet fald vil blive fremstillet.

