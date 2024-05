Ifølge politiet blev der kastet kasteskyts efter AGF-tilhængere. Holdet vandt søndag over Brøndby i tæt kamp.

Søndag aften har der været karambolage mellem politiet og tilskuere, efter superligakampen i fodbold mellem Brøndby og AGF på Brøndby Stadion var slut.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Langt de fleste fodboldfans, vi mødte i dag, var til fest og hygge. Desværre var der en mindre gruppe, der ville ballade, og de blev håndteret, siger politiinspektør Tenna Wilbert i pressemeddelelsen.

Politiet har foreløbigt anholdt tre personer, lyder det.

Ifølge politiet udsprang urolighederne af, at Brøndby-tilhængere forsøgte at nå frem udebaneholdets fans. Her blev der blandt andet kastet med romerlys.

Politiet lagde sig imellem og tog både tåregas, politistave og hunde i brug, lyder det i pressemeddelelsen.

Kampen endte med en 3-2 sejr til AGF, og dermed formåede Brøndby-mandskabet ikke at vinde guld i sæsonens sidste opgør.

TV2 skriver, at AGF's spillere blev kørt væk fra stadion i en Brøndby-bus med politieskorte.

Det bekræfter holdet også over for mediet, hvor de takker Brøndby for hjælpen.

Ifølge politiet er en politibetjent blevet ramt af sten. Vedkommende har i den forbindelse fået mindre skader.

Søndag aften blev FC Midtjylland for fjerde gang mestre. Holdet, som spillede uafgjort mod Silkeborg IF, vandt ligaen med et enkelt point.

Brøndby IF endte på en andenplads efter AGFs sejr.

Urolighederne er afsluttet, men Københavns Vestegns Politi er fortsat i gang med at gennemgå videoovervågning fra området omkring Brøndby Stadion.

Den efterforskning forventer politiet vil give flere anholdelser, lyder det.

/ritzau/