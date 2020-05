Partiet Stram Kurs demonstrerer søndag for anden dag i træk på Motalavej i Korsør, og ved middagstid melder politiet om tre anholdelser.

"Der har været noget uro i området, men politiet er massivt til stede, og der er styr på situationen", skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

En af de anholdte gik rundt med kanonslag, mens to andre er blevet anholdt og sigtet for ikke at rette sig efter politiets anvisninger.

Lørdag udviklede det sig, da en gruppe på 100-150 personer mødte op for at afvikle en moddemonstration mod Rasmus Paludan og hans parti.

På et tidspunkt blev der kastet ting mod politiet, og derefter opløste politiet forsamlingen.

Det skete af hensyn til folks sikkerhed, lød det.

- Det udviklede sig i en uheldig og uacceptabel retning, sagde politiinspektør Kim Kliver lørdag til B.T..

/ritzau/