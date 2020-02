Tre medlemmer af gruppen ASMLA nægter at have udført spionage for saudiarabisk efterretningstjeneste.

Tre mænd, der er sigtet for at spionere for Saudi-Arabien i Danmark, varetægtsfængsles frem til 27. februar.

Frem til 13. februar skal de sidde i isolation.

Det har en dommer i Retten i Roskilde besluttet efter et flere timer langt retsmøde, som er dækket af et stort politiopbud med adskillige kampklædte betjente.

De tre er mistænkt for fra 2012 til 2018 at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste til at virke inden for den danske stats område.

Det skal være sket, da de samlede oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder i Danmark og i udlandet og videregivet dem til en saudiarabisk efterretningstjeneste.

De tre mænd er ledende medlemmer af ASMLA, som står for gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, der af den iranske regering beskyldes for at have stået bag angreb på iransk militær.

Under retsmødet kunne tilhørere og pressen kun høre sigtelserne, og at de tre mænd nægtede sig skyldige i mistankerne.

Det skyldes, at der var lukkede døre, under resten af grundlovsforhøret.

/ritzau/