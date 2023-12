Alene i december er tre personer omkommet efter personpåkørsler på de danske jernbaner.

Nu reagerer Banedanmark – og kommer med en appel til os danskere.

De tre dødsulykker skyldes uautoriseret færdsel på sporene – og tallene er renset for selvmord, skriver TV 2 Kosmopol.

»Det er et stort problem. Den danske jernbane er en af de sikreste i Europa, men vi ser, at der er folk, der bliver slået ihjel hvert eneste år,« siger Martin Harrow, der er områdechef for Kvalitet og Sikkerhed i Banedanmark, til TV 2 Kosmopol.

De tre dødsulykker i december skete, efter at mænd blev påkørt, mens de forsøgte at krydse sporene.

Martin Harrow understreger, at det er 'forbundet med livsfare' at opholde sig på skinnerne, herunder at forsøge at krydse dem. For lokomotivføreren kan intet gøre, hvis han eller hun ser en person på skinnerne, mens toget er i fart, idet det er umuligt at bremse toget ned i tide.

Derfor appellerer han til, at du holder dig væk fra sporene – og taler andre fra det, hvis du befinder dig i en gruppe, hvor nogen taler om at krydse dem.

Ifølge områdechefen er den overordnede sikkerhed i orden, men han understreger samtidig, at det er umuligt at indhegne alle de omkring 3.000 kilometer jernbane i Danmark.