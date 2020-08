Tre personer har på bare et år mistet livet på en vejstrækning på Sjælland. Nu håber vejens beboere, at der bliver gjort noget ved problemet.

En af dem er Carsten Bonde Bornebusch, der i 10 år har boet ud til den stærkt trafikeret vej.

Vejen hedder Gaabensevej og ligger på Falster. Og selv om de færreste formentlig kan nikke genkende til det vejnavn, så er det altså en vej, som rigtig mange danskere med stor sandsynlighed har kørt på i løbet af deres liv.

»Folk kører som død og helvede på vejen, og jeg tror ikke, at vejen er lavet til, at der er så tung trafik,« siger Carsten Bonde Bornebusch.

Gaabensevej fører nemlig ned til færgeovergangen Rødby-Gedser, og det betyder, at et stort antal biler og ikke mindst lastbiler dagligt anvender den stærkt trafikerede landevej, når de skal til og fra færgen. Den trafik har været en medvirkende årsag til, at tre personer på bare et år er døde på strækningen – senest lørdag, hvor en kvinde afgik ved døden.

»Selve vejen er stor nok, men infrastrukturen er bare forkert. Der er mange tilstødende sideveje, en masse helleanlæg og drejebaner, som gør vejen farlig. Og så bliver der kørt med meget høj hastighed,« siger Carsten Bonde Bornebusch, som nu er flyttet fra det hus, han boede i ud til Gaabensevej, på grund af den massive trafik.

I de 10 år, Carsten Bonde Bornebusch har boet ud til vejen, har han dog oplevet lidt af hvert. For nyligt måtte han hjælpe hive personer ud af en forulykket bil, hvor to personer blev alvorlig kvæstet.

Han fortæller også, at han af og til har oplevet at måtte holde i en halv time og vente på at kunne køre ud fra sin nu tidligere ejendom, hvis det er passet med, at færgen for nylig har lagt til i Rødby.

Carsten Bornebusch har boet ud til Gaabensevej, hvor tre personer det seneste år er døde i trafikulykker.

»Men det er jo omvendt også ting, jeg vidste, da jeg købte huset. Så det er svært at brokke sig over det,« tilføjer han selv.

Han er imidlertid ikke den eneste, der har kedelige beretninger om vejen. En anden beboer på vejen, der ønsker at være anonym, fortæller ligeledes, at der ofte bliver kørt usædvanlig hurtigt, og at trafikken i det hele taget er for tung til, at vejen kan bære det.

Vil kigge på vejen

Lørdagens dødsulykke har medført, at man nu fra politisk hold vil se på, hvad man kan gøre for at øge trafiksikkerheden på Gaabensevej. Transportminister, Benny Engelbrecht (S), siger til TV 2 Øst, at man har iværksat en undersøgelse af vejen.

»Jeg har mandag bedt Vejdirektoratet om en status på trafiksikkerheden og på VVM-undersøgelsen af en udbygning. En undersøgelse, som denne regering har ført videre fra den tidligere regerings investeringsplan,« siger han til mediet.

Med VVM-undersøgelsen vil man finde ud af, hvad udbygningen vil havde af betydning for omgivelserne.

Vejdirektoratet oplyser desuden til TV 2 Øst, at der fra 2015 til 2019 er registreret syv personskadeulykker på Gaabensevej og 38 materielskadeulykker.

I 2018 blev der sat en fastmonteret stærekasse på Gaabensevej, og vejen bliver således betragtet som en af landets farligste veje.