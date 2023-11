Tre danskere er døde, efter at en sejlbåd, der sejlede under dansk flag, kæntrede fredag ud for Portugals kyst.

Hændelsen fandt sted cirka en kilometer ud for kysten, oplyser de portugisiske søfartsmyndigheder til flere medier, blandt andet portugisiske Publico.

Båden skyllede efterfølgende op på en strand ved Santa Cruz lidt nord for Lissabon.

Fire personer - to mænd og to kvinder - er blevet fundet døde tæt ved båden. Tre af dem er danskere.

Den første melding lød, at tre var fundet døde, men i forbindelse med undersøgelsen af båden blev der fundet endnu en person død, lyder det.

De afdødes alder kendes endnu ikke.

Ligene var ikke iført redningsveste, lyder det.

Sejlbåden stævnede ud fra en havn i byen Peniche fredag morgen med tre mennesker om bord.

Vandet ud for Portugals kyst har de seneste dage været voldsomt som følge af stormen Ciaran.

En talsmand for søfartsmyndighederne siger til det portugisiske medie Publico, at man fik en alarm fra båden klokken 11.08, og at der derefter blev sendt en redningsbåd og en helikopter ud mod båden.

