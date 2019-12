Myndighederne i Arizona har fundet to døde børn, mens de stadig søger efter et tredje barn, som er savnet.

De tre børn var på køretur med fire andre børn og to voksne, da de forsøgte at krydse Tonto Creek via en bro.

Tonto Creek var dog oversvømmet, og gruppens truck kom til at sidde fast.

Her forsvandt de tre børn i vandmasserne, mens trucken også blev revet med i den oversvømmede flod.

Ulykken skete fredag, og de to døde børn, en femårig og en seksårig, blev fundet lørdag formiddag.

Det skriver New York Times.

Det ene barn blev fundet 4,8 kilometer væk fra, hvor trucken havde forsøgt at krydse.

En pige - også på 5-6 år - er fortsat savnet, og eftersøgningen af hende er i fuld gang.

De fire andre børn og den ene af de voksne personer blev senere fredag reddet fra en sandbjælke, mens den anden voksen blev fundet ved bredden.

Tre broer over Tonto Creek blev lukket tidligere på dagen inden ulykken skete netop på grund af oversvømmelser, som opstod, da en voldsom mængde regn tidligere på ugen var faldet i området.

Ifølge kilder var der sat skilte op, der advarede mod at krydse floden, da trucken forsøgte at krydse.

»Det her er en tragisk og forfærdelig ulykke. Det er det, der sker, når du ignorerer den slags skilte,« siger en lokal sheriff ifølge New York Times.