Mandag efterlyste politiet tre forsvundne børn. De er efter flere timers forsviden fundet i god behold.

De tre børn blev eftersøgt med hunde, efter de forsvandt fra Oust Mølleskolen i Randers, oplyser Østjyllands Politi.

Moderen til en af drengene fortalte tidligere mandag, at han blev sat af ved skolen med en skoletaxi sammen med den anden dreng omkring klokken otte. Det er uvist, hvad der så skete, men de to drenge gik angiveligt aldrig ind på skolen. Først var de på skolens legeplads, men tæt på ligger en skov.

»Han bliver set ved legepladsen, men går derfra ned i skoven,« fortalte den ene drengs mor.

Betjente ved skolen i Randers. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Betjente ved skolen i Randers. Foto: ØXENHOLT FOTO

Hun huskede at have fået at vide, at de to drenge blev set sammen i en nærliggende skov. Først af en hundelufter og senere af to andre drenge fra området. Men de to drenge stak ifølge moderen af, da de blev set.

Moderen fortalte, at hun ikke kunne huske, hvornår hun fik besked om sin søns forsvinden.

»Jeg går i panik og kører staks hen på skolen,« fortalte hun.

Hun var sammen med familie, venner og skolens personale samt andre voksne fra Randers ude for at lede efter børnene, fortalte hun.

Politiet fik anmeldelsen om de forsvundne børn omkring kl. 10.30.

Det er ifølge politiet uvist, hvordan pigens forsvinden hænger sammen med de to drenges forsvinden. Hun gik nemlig først fra skolen på et senere tidspunkt, ifølge politiets oplysninger.

Politiet sendte signalementet af børnene rundt til egne patruljevogne samt bus- og taxiselskaber.