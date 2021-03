Et skyderi i Vollsmose i weekenden var et drabsforsøg mod to mænd, mener Fyns Politi.

Da to mænd på 21 år og 25 år i weekenden blev beskudt, mens de sad i en bil, var det et drabsforsøg. Det mener i hvert fald Fyns Politi, der som led i efterforskningen har anholdt tre mænd.

Mændene blev anholdt i et sommerhusområde på Nordfyn mandag eftermiddag klokken 13, men oplysningen om deres anholdelse er først kommet frem tirsdag.

Mændene, der er 23, 24 og 26 år, er tirsdag blevet stillet for en dommer ved Retten i Odense. Dommeren har bestemt, at mændene skal varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

De tre er sigtet for drabsforsøg i kølvandet på skyderiet lørdag nat.

Ingen blev ramt, da der blev afgivet skud ved Lærkeparken i Odense-bydelen Vollsmose.

Politiet fandt dog fire tomme patronhylstre på stedet.

Anmeldelsen om skyderi kom klokken 01.18 natten til lørdag. Den gik på, at der skulle være skudt mod en bil på stedet.

- En 21-årig og en 25-årig mand blev beskudt, mens de befandt sig i en bil. Ingen af dem blev ramt, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

- I forbindelse med skudepisoden blev der observeret flere gerningsmænd på stedet. Det er politiets opfattelse, at drabsforsøget skete som en del af et internt opgør i en gruppering fra området, lyder det videre.

/ritzau/