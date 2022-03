Torsdag morgen er der sket en ulykke, hvor to biler er kørt sammen.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 8.39.

»Det, vi ved lige nu, er, at to biler er kørt sammen, og meldingen går på, at en person er fastklemt,« fortæller kommunikationsmedarbejder i Østjyllands Politi Janni Lundager.

»Men mere ved jeg ikke lige nu.«

Ulykken er sket på Ørumvej i Hadsten ved Aarhus.

Både politi, ambulancer og vejhjælp er til stede.

10.00 fortæller Østjyllands Politi, at en person er kørt til hospitalet i Skejby.

»Det er ikke alvorligt, men personen skal lige tjekkes,« fortæller Janni Lundager.