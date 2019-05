Tre biler er mandag eftermiddag involveret i et færdselsuheld i Stormgade ved Bilka i Esbjerg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, som opfordrer bilister på stedet til at køre forsigtigt og vise hensyn til politi og ambulancer.

B.T. har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, som fortæller, at de modtog meldingen om trafikuheldet klokken 15.33. En ambulance er kommet frem til ulykkesstedet, men det er endnu for tidligt at sige noget om eventuelle personskader som følge af færdselsuheldet.

Opdateres…