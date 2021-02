Nordjyllands Politi er på vej til et alvorligt færdselsuheld i Fjerritslev.

Fire personer er kommet til skade, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Færdselsuheldet er sket på Trekronervejen i Tingskoven i Fjerritslev klokken 18.40.

Politikredsen oplyser, at de endnu ikke er fremme ved ulykkesstedet og derfor ikke har yderligere at tilføje for nuværende.

Opdateres...