Tidligere bandemedlemmer fik ikke noget ud af at anke dom. Uheldigt at borgmester blandede sig, siger dommer.

Odense. Tre tidligere medlemmer af banden Black Army er i Østre Landsret torsdag blevet idømt fængsel i otte, syv og seks måneder for at afpresse en tatovør i Odense.

Det skriver TV2 Fyn.

Dermed stadfæstede landsretten den dom, som Retten i Odense nåede frem til 28. april sidste år.

De tre medlemmer af Black Army troppede op hos tatovøren og fremsatte et ønske om støtte til "organisationen". Tatovøren fik at vide, at han kunne tænke over det til om mandagen.

Black Army har siden opløst sig selv og eksisterer ikke mere.

I Østre Landsret forlangte forsvarerne for de tiltalte, at sagen skulle starte helt forfra i byretten på grund af det pres, som Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ifølge dem lagde på byretten, skriver TV2 Fyn.

- Han er bykonge, han fik næsten hver fjerde stemme i Odense. Han har gjort retssagen til byens kamp mod bandemiljøet og mod de tiltalte, dagen før retten skulle afsige dom.

- Det er problematisk og kan objektivt set være i strid med menneskerettighedslovgivningens paragraf 6 om en upartisk, upolitisk og uafhængig domstol, sagde forsvarer Mette Grith Stage ifølge TV2 Fyn i sin procedure.

I forbindelse med domsafsigelsen udtalte retsformanden, at han fandt det uheldigt, at Peter Rahbæk Juel havde blandet sig, mens sagen verserede i retten.

Men han slog samtidig fast, at man ikke var i nærheden af et grundlag for at lade sagen gå om, som forsvarer Mette Grith Stage havde forlangt, skriver TV2 Fyn.

/ritzau/