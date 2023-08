Torsdag aften udspillede der sig dramatiske scener i Brøndby.

Da politiet ville standse en bil, der kørte for stærkt udviklede det sig til en biljagt – i ekstremt høj fart.

Tre personer blev anholdt natten til torsdag efter den vanvittig biljagt, der sluttede ved Brøndby Stadion.

»Kl. 00.27 blev en af vores patruljer opmærksom på en svensk indregistreret bil, der kørte stærkt på Strandesplanaden i Brøndby Strand og søgte derfor at stoppe bilen,« oplyser Københavns Vestegns Politi således over for B.T.

»Men føreren valgte i stedet at forsøge at køre fra politiet, og derfor eftersatte vores patrulje den svenske bil. Eftersættelsen endte ved Brøndby Stadion,« lyder meldingen desuden.

Politiet foretog natten til torsdag anholdelser efter en vanvittig biljagt, der sluttede ved Brøndby Stadion. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet foretog natten til torsdag anholdelser efter en vanvittig biljagt, der sluttede ved Brøndby Stadion. Foto: Presse-fotos.dk

Og der var formentlig en grund til, at personerne i bilen ikke umiddelbart havde interesse i at tale med politiet lige ved den lejlighed.

I hvert fald smed personerne i bilen under biljagten adskillige genstande ud af bilen.

»Undervejs var der blevet smidt flere mulige tyvekoster ud af bilen,« oplyser politiet således.

»Og føreren af bilen havde kørt over for rødt flere gange og blandt kørt op mod 130 km/t i steder, hvor der var var vejarbejde og skiltet med max 40 km/t.«

Politiet anholdt de tre personer i bilen, hvor man fandt det, man selv betegner som mulige tyvekoster.

De tre personer er sigtet for indbrud, skriver politiet.