I marts udbrød to mistænkelige brande på Vig Festival.

Nu er tre personer anholdt og sigtet for at have påsat brandene.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Øst.

Det drejer sig om to mænd på 24 og 25 år og en dreng, som er 15 år gammel. De tre personer har været efterlyst af politiet siden 11. marts.

»Jeg fik beskeden (om branden, red.) klokken 22 lørdag aften, og så tænkte jeg bare, 'åh nej, ikke igen',« sagde formanden for Vig Festival, Ole Larsen, til B.T. om brandene, som raserede festivalen den 9. marts om aftenen.

Og det var desværre med god grund, at han fik bange anelser.

Flere af Vig Festivals mandskabs- og værktøjscontainere blev ødelagt i den ene af de to antændte brande. Der var udstyr for omkring 1,4 millioner kroner i containerne.

Anholdelserne i sagen kommer efter et massivt efterforskningsarbejde fra politiets side.

Der var ret hurtigt mistanke om, at brandene var påsatte, idet de opstod nogenlunde samtidig - med omkring 200 meters afstand.

Den ene brand ødelagde en bygning, hvor der blandt andet var et værksted med værktøj og to containere med henholdsvis elkabler og rekvisitter til bordene.

De to mænd på 24 og 25 år er blevet sigtet for ildspåsættelse, mens den tredje anholdte ikke sigtes, idet han med sine 15 år er under den kriminelle lavalder.

De tre personer kan se frem til et stort erstatningskrav og et muligt retsligt efterspil.

Vig Festival afholdes fra den 11. til 13. juli.