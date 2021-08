Politiet i det sydlige Wales har anholdt tre personer og sigtet dem for drabet på femårige Logan Williamson, der blev fundet død i en flod. Det skriver Daily Mail.

Liget af drengen blev fundet i vand nær Pandy Park i byen Sarn, hvor han plejede at lege med sin venner. Politi og kriminalteknikere har undersøgt findestedet, og samtidig er en ringeklokke med et videokamera blevet fjernet fra huset, hvor drengen boede.

Hvad der ved første øjekast kunne ligne en tragisk ulykke, har udviklet sig til en særdeles følsom drabsefterforskning.

En 39-årig mand, en 30-årig kvinde og en dreng på kun 13 år er alle blevet anholdt og sigtet for drab. De bliver holdt på separate politistationer, hvor de bliver afhørt hver for sig om drengens død. Politiet søger ikke efter andre personer i relation til sagen.

Fordi den ene anholdte er mindreårig, er de sociale myndigheder involveret i sagen.

Logan Williamson blev meldt savnet lørdag klokken 05:45. Først gik frygten på, at han var gået ned til floden, men politiet blev ifølge Daily Mail mistænksomme efter at have talt med drengens familie.

Geraint White, der er chief inspector i South Wales Police og står i spidsen for efterforskningen, udtaler til britiske medier:

»Dette er en tragisk hændelse, hvor et lille barn desværre har mistet livet. Vi appellerer til, at alle der har været vidne til hændelsen eller har information, kontakter politiet.«

Han appellerer om, at borgere undlader at fremkomme med spekulationer på sociale medier.

»Hvis du har information, der kan hjælpe efterforskningen, så rapporter det til os. Vores tanker er med familien og vi støtter dem, så godt vi kan,« siger han.

Logan Williamson boede sammen med sin mor, sin stedfar og sin halvsøster på halvandet år. Han blev holdt i covid-isolation, da han forsvandt.