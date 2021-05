Uroligheder bredte sig til Østerbro, efter at politiet opløste demonstration ved Israels ambassade i Hellerup.

En demonstration ved Israels ambassade i Hellerup udviklede sig fredag eftermiddag voldsomt, da en gruppe demonstranter kastede sten og kanonslag mod politiet og ambassaden.

Demonstrationen var arrangeret til fordel for palæstinenserne. Den blev opløst af politiet kort før klokken 17.

Sent fredag aften er betjente dog fortsat til stede flere steder i hovedstaden, efter at demonstranterne har spredt sig i byen.

Det fortæller vagtchef Paw Kaltoft fra Københavns Politi klokken 22.

- Vi er stadig til stede i flere områder i København, men ikke så talstærkt som tidligere på aftenen, siger han.

Efter demonstrationen søgte mange deltagere mod Svanemøllen Station på Ydre Østerbro og bevægede sig ind mod byen ad Østerbrogade.

Den israelske ambassade ligger i ambassadekvarteret på Lundevangsvej i Hellerup tæt på netop Svanemøllen Station.

Togdriften var i flere timer indstillet mellem Hellerup Station og Svanemøllen på grund af urolighederne, men blev genoptaget først på aftenen.

Tidligere oplyste vagtchef Henrik Stormer, at cirka 4000 deltagere deltog i demonstrationen ved den israelske ambassade.

- Heraf er der 50 til 100, som har lavet uorden ved at kaste med sten og kanonslag mod politiet og ambassaden, lød det fra vagtchefen.

Politiet var til stede med kampklædte betjente og hunde på Lundevangsvej for at dæmpe urolighederne. I den forbindelse blev tre eller fire betjente og to patruljebiler ramt af sten.

- Betjentene er dog ikke kommet alvorligt til skade, fortæller Paw Kaltoft.

Når politiets arbejde på gaderne er overstået, begynder efterforskningen. Foreløbig er tre personer anholdt for at kaste sten efter politiet.

- Men når urolighederne er overstået, går vi i gang med at afhøre vidner og indsamle videoovervågning, så vi kan stille så mange gerningsmænd som muligt til ansvar, siger Paw Kaltoft.

Demonstrationen var arrangeret som en reaktion på de igangværende uroligheder i Israel og de palæstinensiske områder.

Israelsk militær har siden mandag bombet mål i Gazastriben, mens militante palæstinensere har skudt raketter mod Israel.

Siden mandag er mindst 122 mennesker dræbt i Gaza, og 900 andre er såret. I Israel er otte personer dræbt - seks af dem var civile.

/ritzau/