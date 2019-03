Tre personer er anholdt efter en skudepisode nord for Odder i Østjylland søndag, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

En person er blevet ramt, men er ifølge politiet uden for livsfare.

Politiet modtog anmeldelsen søndag klokken 08.31 via alarmcentralen.

Politiet oplyser på Twitter, at der formentlig er tale om et "internt opgør" uden at uddybe det nærmere.

Politiet skriver søndag formiddag desuden, at man p.t. ikke har yderligere kommentarer.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med vagtchefen hos Østjyllands Politi.

/ritzau/