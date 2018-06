84-årige Frank Rasmussen og konen var nabo til søndagens flystyrt på Endelave.

Ægteparret bor omkring 300 meter fra øens flyveplads, hvor et lille to-motors-fly søndag ved 16-tiden styrtede ned.

»Vi sad og snakkede og så fjernsyn, da vi hørte et ordentligt brag uden for. Vi for ud og kiggede, og der var fyldt med røg uden for. Det var helt sort,« fortæller Frank Rasmussen, der sammen med konen skyndte sig at køre over på flyvepladsen for at se, hvad der var sket.

Foto: Lene Vestergaard/Horsens Folkeblad Foto: Lene Vestergaard/Horsens Folkeblad

Kilder fortæller til Horsens Folkeblad, at flyet har ramt en kornmark - ifølge Frank Rasmussen tilhører den hans nabo - hvorefter det kom ud af kurs og ramte et parkeret fly på flyvepladsen. Flyet gik derefter på næsen, ramte et stor træ og en lade, hvorefter det brød i brand.

Det er ikke usædvanligt med mindre ulykker med fly på Endelave, men søndagsvejret på Kattegat-øen er ifølge Frank Rasmussen ganske godt. Ulykken kan altså dårligt være forårsaget af vejret, mener Frank Rasmussen.

Foto: Lene Vestergaard/Horsens Folkeblad Foto: Lene Vestergaard/Horsens Folkeblad

»Der er lidt vind her, men slet ikke noget voldsomt,« siger han.

De fire ombordværende på flyet er ifølge Sydøstjyllands Politi alle indlagt til behandling. Politiet oplyste søndag aften, at øens flyveplads midlertidigt er lukket.