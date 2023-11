Tre ældre borgere er det seneste døgn blevet udsat for næsten identisk bedrageri.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bedrageriet er sket på den her måde:

En gerningsmand har ringet og udgivet sig for at være fra en bank. Derefter har han franarret de tre forurettedes bankoplysninger, herunder kontonummer og pin-kode.

En mand er siden eller samtidig dukket op på adressen og har hentet betalingskort.

De tre ældre borgere bor i Haderslev og Aabenraa i Sønderjylland.

»Hos Syd- og Sønderjyllands Politi har vi før set, at gerningsmænd i denne type kriminalitet ringer fra telefonnumre, så det ser ud som om, der ringes fra bankerne, ligesom de i telefonen kan være meget overtalende. Det kan være svært at håndtere i situationen,« siger Dennis André Holst, der er politikommissær i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet har listet de her tre råd op for at undgå lignende bedrageri:

Vær på vagt – det er svindel, hvis nogen ringer og beder dig overføre penge, udlevere Mit-ID eller dine betalingskort

Læg røret på – hellere et nej for meget

Hvis du er i tvivl, så ring til banken, til politiet på 114 eller til en, du kender, og tal om det