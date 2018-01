Sjusk, siger byret til aftale om betaling til advokater for hjælp i svindelsag. Men det var ikke kriminelt.

København. Tre advokater frifindes fredag af Københavns Byret i en sag om misbrug af stilling og om at have løjet over for Østre Landsret. Men den ene får kritik for at have sjusket.

Specialanklager Jakob Buch-Jepsen havde krævet de tre idømt fængsel i flere måneder. Desuden kom han med en påstand om, at advokaterne skulle have det røde kort - altså frakendes retten til at virke som advokater.

Tiltalen blev rejst efter et broget forløb i Abaris-sagen, som var en stor straffesag i Østre Landsret om økonomisk kriminalitet. Påstanden var, at nogle forsvarere havde købt sig til hvervet som beskikkede forsvarere.

Landsretten afsatte to af de nu frifundne advokater på grund af inhabilitet i november 2014. Netop denne "fyring" udgjorde en del af grundlaget for tiltalen.

Forleden kritiserede de tiltaltes forsvarere imidlertid anklagemyndigheden for overhovedet at have rejst sagen.

- Sagen er blæst fuldstændig ud af proportioner, sagde for eksempel advokat Bettina Antitsch Mortensen.

Den ene af de tre tiltalte var den, der sikrede de to andre det potentielt indbringende hverv som beskikkede forsvarere. Der var udsigt til 20 retsmøder til 18.000 kroner om dagen. Men de to blev afsat efter ti retsmøder - og fik ikke en øre.

De var kommet på banen, da den enes chef havde underskrevet en aftale med en aarhusiansk jurist, som tilbød at hjælpe med Abaris-sagen mod betaling. Prisen var op til 7000 kroner per retsmøde.

Byretten lægger vægt på, at advokaten, der sagde ja til tilbuddet, intet aner om straffesager. Og det er ikke tilstrækkeligt bevist, at han var klar over, at pengene reelt var et honorar for at få henvist en klient, fastslår byretten. Den slags henvisninger er forbudt.

Han får dog kritik. Han tjekkede nemlig ikke den aarhusianske jurist eller omstændighederne nærmere. Dermed udviste han "betydelig skødesløshed og uforsigtighed", lyder det.

Også de to andre advokater frifindes. Der er ikke bevis for, at de kendte til, hvad der stod i aftalen. Heller ikke mundtligt fik de så præcise oplysninger om aftalen, at de havde mulighed for at tage afstand til den, finder retten.

Inden Abaris-sagen havde den ene kun erfaring fra en enkelt straffesag.

I byretten har forsvarerne zoomet ind på den aarhusianske jurists rolle i kulissen. Forud for den skriftlige aftale om de 7000 kroner per retsmøde havde han krævet penge af tre andre forsvarere. Da de nægtede, røg de ud - og blev erstattet af to af de nu frifundne og af en tredje.

Sidstnævnte, der siden er afgået ved døden, betalte 25.000 kroner til den hovedtiltalte i Abaris-sagen.

/ritzau/